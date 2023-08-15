Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 165 gram esrar, 44 kök Hint keneviri, 164 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.