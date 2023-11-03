Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan 153 operasyonda yakalanan 167 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayı içerisinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan 153 operasyon çerçevesinde yakalanan 167 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında jandarma ekipleri tarafından 153 operasyonda 167 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 10 kilo 689 gram kubar esrar, 190 gram metamfetamin, 74 gram kenevir, 250 gram kenevir tohumu, 7 kilo 549 gram skunk, 38 adet sentetik ecza ve 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - AYDIN