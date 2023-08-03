Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam ederken Temmuz ayında yapılan operasyonlarda toplamda 37 kilo 498 gram uyuşturucu ele geçirildi, 30 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turizm merkezlerinden olan Aydın'da, kolluk kuvvetleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 294 olayı ortaya çıkarttı. Operasyonlarda 324 şüpheli yakalanırken, 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise toplamda 37 kilo 498 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 1 Temmuz 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 294 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyetlerde 324 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 30 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 31 bin 692,91 gram kubar esrar, 5 bin 513,33 gram metamfetamin, 891 kök kenevir, 95 gram skunk, 93 adet diğer sentetik haplar, 152,09 gram kokain, 230 adet sentetik ecza, 45,32 gram eroin ve 73 adet extacy ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN