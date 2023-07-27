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Aydın'da Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.M. isimli şahıs Evciler Mahallesi'nde yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak " suçundan aranan M.M. isimli şahıs Evciler Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aydın Güncel Haberler

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