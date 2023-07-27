Aydın'da Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.M. isimli şahıs Evciler Mahallesi'nde yakalandı ve tutuklandı.