Aydın'da Uyuşturucu Kullanma Aparatıyla Yakalanan 6 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalanan 6 şüphelinin, yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalanan 6 şüphelinin, yapılan testlerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde E.Y., Y.Ç., A.K., K.G., Y.Y. ve Ö.Y. isimli 6 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN