Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı Suçundan 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler, Germencik ve Söke ilçelerinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanımı suçundan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı bulundu.

Aydın'ın 3 ilçesinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanımı suçundan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Germencik, Söke ilçesinde F.D, Y.Ö. ve M.F.Ç. isimli 3 şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN