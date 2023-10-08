Aydın'da Uyuşturucu Kullanan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu etkisi altında araç kullanan şahsa 20 bin 977 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Söke Atburgazı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü T.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl el konularak 20 bin 977 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN