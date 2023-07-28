Aydın'da Uyuşturucu İle Seyahat Eden Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ile seyahat eden bir şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile seyahat eden bir şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendirerek, bir otobüsü durdurdu. Yapılan incelemede otobüste uyuşturucu ile seyahat ettiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, hastanede yapılan test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN