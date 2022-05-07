Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheliden biri tutuklandı
AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlıdan biri tutuklandı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan S.Ç, V.K. ile Y.B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
AA / İbrahim Uzun - Güncel