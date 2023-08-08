Aydın'da Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen Ş.B'yi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 60 gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.