Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Efe Fidan, Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Efe Fidan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Ali P., Doğa Ç. ve Elif Sıla A. da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Mert CONA/ AYDIN,