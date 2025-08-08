Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Üniversite Öğrencisinin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan dört şüpheliden biri, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, orman yolunda alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Efe Fidan, Ali P., Doğa Ç., Elif Sıla A. ve Umut B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Efe Fidan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Ali P., Doğa Ç. ve Elif Sıla A. da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
