Aydın'da UMKE Haftası etkinliği düzenlendi
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Kent Meydanı'na stantlar kuruldu. Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Kent Meydanı'na stantlar kuruldu.
Görevliler, UMKE hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca arama kurtarma ekipmanları, yangın arazi araçları ve seyyar hastaneler tanıtıldı.