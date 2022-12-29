Aydın'da uçuruma düşen traktörün sürücüsü ölü bulundu Güncel Haberler Aydın'ın Söke ilçesinde odun toplamak için traktörle evinden çıkan sürücü ölü bulundu. Aydın'ın Söke ilçesinde odun toplamak için traktörle evinden çıkan sürücü ölü bulundu. Yamaç Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Gez (84) odun toplamak için sabah 09 AGM 564 plakalı traktörüyle evden çıktı. Gez'den yaklaşık 9 saat haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında, Gez'in kullandığı traktörün Nenem Çeşmesi mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştüğü tespit edildi. İncelemede Gez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Musa Ölmez 112 Acil Çağrı Aydın Güncel Haberler

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