Aydın'da Tren Kazası: Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

AYDIN'da hemzemin geçitte yolcu treni çarpan kamyonetin sürücüsü Ertun Semet (50) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Efeler ilçesi Serçe Köy Kavşağı'nda meydana geldi. Ertun Semet'in kullandığı 09 AAG 403 plakalı kamyonete hemzemin geçitte, makinist Mithat Can Özcan (31) yönetimindeki İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet ikiye ayrıldı. Yaralanan sürücü Ertun Semet, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Semet'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tren, tutanak tutulmasının ardından seferine devam etti.