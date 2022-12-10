Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Donduran Mahallesi'nde zeytin işçilerini taşıyan Muzaffer Gündoğdu'nun kullandığı 09 RC 680 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücünün eşi Hatice Gündoğdu (66) hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel