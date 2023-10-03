Aydın'da Traktörlerin Deposundan Akaryakıt Çalan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde traktörlerin deposundan 55 litre akaryakıt çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi'nde iki şahsa ait traktörlerin deposundan yaklaşık 55 litre akaryakıtın kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının M.Y. ve U.R. isimli şüpheli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek yakalandı. İki şüpheli adli makamlarca tutuklanmasının ardından ceza evine gönderildi. - AYDIN