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Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen kazada traktörle motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu üniversite öğrencisi, kazada hayatlarını kaybetti.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Mesut Küçük ve Selim Ateş ile Sıla Karabacak hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki yolcu Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çakırbeyli Koçarlı yolu Çakırbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktör ile Selim Ateş'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosikletteki yolcu Sıla Karabacak yaşamlarını yitirdi. Motosikletin sürücüsü Ateş ve yanındaki Karabacak'ın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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