Aydın'da traktör ve hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.