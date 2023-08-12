Aydın'da traktör ve hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdülmenaf A. yönetimindeki 10 BGG 25 plakalı traktör ile Muammer S'nin kullandığı 09 C 2968 plakalı hafif ticari araç Dağyeni Mahallesi Kuyubaşı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile traktördeki yolcu Osman Ü. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel