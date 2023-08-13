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Aydın'da traktör sürücülerine araç devrilmeleri konusunda eğitim verildi

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Aydın'ın Kuyucak ve Karpuzlu ilçelerinde traktör sürücüleri, araç devrilmeleri konusunda bilgilendirildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör ve ROPS sistemi hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Kuyucak ve Karpuzlu ilçelerinde traktör sürücüleri araç devrilmeleri konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik "ROPS /Reflektör" eğitimi faaliyetleri devam ediyor. Kuyucak ilçesi Kayran Mahallesi, Karpuzlu ilcesi Abak Mahallesi'nde toplam, 97 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Kuyucak Aydın Güncel Haberler

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