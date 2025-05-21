Aydın'da Traktör-Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Aydın'da Traktör-Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Sıla Karabacak ve Selim Ateş anısına bir anma programı gerçekleştirildi. Öğrenciler, kazada hayatını kaybeden arkadaşları için fidan dikti ve karanfil bıraktı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Sıla Karabacak ile Selim Ateş için Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) anma programı düzenlendi.

ADÜ Ziraat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler kazada ölen arkadaşlarının fotoğrafını taşıdı, fakülte bahçesine onlar anısına fidan dikti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen, kaybettikleri öğrencilerin aziz hatıralarını yaşatmak istediklerini belirtti.

Kaza yerine giden öğrenci ve akademisyenler, olay yerine karanfil bıraktı.

Kaza

Koçarlı ilçesinde 9 Mayıs'ta Çakırbeyli mevkisinde ilerleyen Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktörle çarpışmış, kazada sürücüler ve motosikletteki Sıla Karabacak yaşamını yitirmişti.

Ateş ile Karabacak'ın, kaza yerine yakın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenci oldukları öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü

Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı sokak ortasında katledildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kamu zararı iddiasıyla gündeme gelen Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi onaylandı

Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.