Aydın'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mümtaz Başer hayatını kaybetti. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerini çağırdı. Yapılan müdahalenin ardından Başer'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde traktör kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Balat Mahallesi'nde meydana geldi. 58 yaşındaki Mümtaz Başer, tarlasına gitmek için bindiği traktörle kaza yaptı. Kazada traktörün altında kalan Başer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Başer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AYDIN