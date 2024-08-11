Aydın'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Selahattin Çelen hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi ve Çelen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Selahattin Çelen (75) idaresindeki traktör, Güneyyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.