Aydın'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Durmuş Kuluyever (81) idaresindeki traktör, Osmanbükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak Kuluyever olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Durmuş Kuluyever (81) idaresindeki 09 KT 172 plakalı traktör, Osmanbükü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kuluyever olay yerinde hayatını kaybetti.