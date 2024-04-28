Üye Girişi
Haberler

Aydın'da traktör kazası: Sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün sürücüsü ağır yaralandı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, ağır yaralanan traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

E.S. (51) idaresindeki 77 DZ 343 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek, bir bahçenin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan E.S'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 288 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title