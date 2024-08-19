Aydın'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Barış Aydın'ın (30) kullandığı 09 AD 996 plakalı traktör, Dutağaç Mahallesi Bağbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktördeki yaralanan yolcular M.A, K.A ve A.A ambulanslarla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.