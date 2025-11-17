Aydın'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ve traktör çarpıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ??????.
Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.S'nin kullandığı 06 FCS 64 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu ASTİM Köprülü Kavşağı alt geçidinde, M.B. yönetimindeki 09 APR 324 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel