Aydın'da traktör ile motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tellidede Mezarlığı Kavşağı'nda motosiklet ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı D.K. ve H.K. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN