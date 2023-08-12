Aydın'da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sürücü Güllü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi İlknur Güllü ile kızı Güheyhan Güllü yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı.
Bozköy Mahallesi'nde incir bahçelerine gitmek üzere yola çıkan Mahmut Güllü'nün (46) kullandığı 09 AHV 126 plakalı traktör, kontrolden çıkarak eğimli arazide devrildi.
Sürücü Güllü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi İlknur Güllü (39) ile kızı Güheyhan Güllü (11) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.