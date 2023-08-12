Aydın'da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sürücü Güllü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi İlknur Güllü ile kızı Güheyhan Güllü yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.