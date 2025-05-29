Aydın'da Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Efeler ilçesinde bir çocuk kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Aynı aracın geri manevra yapan akrabası ise aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düşerek öldüğü öne sürülen Enes Çelebi'nin (4), akrabası Mustafa Ö.'nün (37) geri manevra yaptığı aynı aracın altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi. Enes Çelebi, annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait 09 DL 053 plakalı kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı. Ekiplerin çalışmalarında, Enes'in uzaktan akrabası Mustafa Ö.'nün geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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