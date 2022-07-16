Aydın'da trafikte tartıştığı kişiyi "güreşçi hareketiyle" yaralayan şüpheli serbest kaldı - Haberler

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Aydın'da trafikte tartıştığı kişiyi "güreşçi hareketiyle" yaralayan şüpheli serbest kaldı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da trafikte tartıştığı kişiyi 'güreşçi hareketiyle' yaralayan şüpheli serbest kaldı

Kuşadası'nda çıkan yol verme tartışmasında, güreş müsabakalarında görülen "bel kündesi" tekniğiyle tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda çıkan yol verme tartışmasında, güreş müsabakalarında görülen "bel kündesi" tekniğiyle tartıştığı kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi'nde, sürücüler M.A. (26) ile Ü.Y (47) arasında trafikte tartışma çıktı.

Araya girenlere karşın, yumruklu kavgaya dönüşen tartışmada M.A., Ü.Y.'yi güreşçi hareketi olan "bel kündesi" yöntemiyle yere savurdu.

Ağır yaralanan Ü.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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