Aydın'da trafik kazasında hayatını kaybeden Burak Aşkın için üzücü haber
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Burak Aşkın hayatını kaybetti. 28 Şubat Çarşamba günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda kullandığı motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Burak Aşkın (26), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Burak Aşkın hayatını kaybetti.
28 Şubat Çarşamba günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda kullandığı motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Burak Aşkın (26), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.