Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine giden Erhan Günel'in (35) kullandığı 38 UF 345 plakalı otomobil, Ovaköy mevkisinde karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 20 ASR 88 plakalı otomobil ile 09 Z 0600 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Günel'in kullandığı araç ise ikiye bölündü.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.