Aydın'da trafik kazası: Doktor yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü 63 yaşındaki doktor yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Kara Yolu üzeri Dalama yol ayrımı yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışında katıldığı seminerden dönen ve Muğla'nın Marmaris ilçesine doğru seyir halinde olan doktor B.O. (63) yönetimindeki 48 SZ 537 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı yönde ilerleyen A.B. idaresindeki 09 VG 405 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet içerisinde sıkışan B.O. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda başka bir kazanın meydana gelmemesi için önlem aldı. Trafik kazaya karışan ve hareket kabiliyetini yitiren kamyonetin çekici marifeti ile kaldırılması ile normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN