Aydın'da trafik kazası: Araç şarampole yuvarlandı

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası yolu Yamaç mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan araç şarampole yuvarlanarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hatice E. idaresindeki 35 LDK 53 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak şarampole uçtu. Takla atarak ters dönen araçta sürücü Hatice E. ve yolcu konumunda bulunan Murat E. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu itfaiye çıkardı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekipleri ambulansla, yaralıları Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN