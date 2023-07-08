Aydın'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı. Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.