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Aydın'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Aydın'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı. Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aydın'ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki 20 YA 446 plakalı otomobil, Neşetiye Mahallesi'nde Mustafa Lop (59) idaresindeki 09 TE 366 plakalı traktörle çarpışıp savrularak yol dışına çıktı.

Kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Ali Taşdemir Germencik Aydın Güncel Haberler

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