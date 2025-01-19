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Aydın'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücü U.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

U.A. (24) idaresindeki 48 ANZ 588 plakalı otomobil Aydın Muğla kara yolu Çiftlikköy mevkisinde S.D. (36) yönetimindeki 48 YD 028 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle S.D. idaresindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile S.D'nin kullandığı araçtaki S.D. ve E.D. yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları alkol testinde sürücü U.A'nın alkollü olduğunu belirledi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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