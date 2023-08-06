Aydın'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilin takla atması sonucu yaralanan kişiler, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A.Ö. (70) idaresindeki 20 AZL 89 plakalı otomobil, Didim - Akbük karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.