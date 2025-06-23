Aydın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.İ. (44) idaresindeki 35 KB 2855 plakalı panelvan Muğla-Aydın kara yolu Çiftlik kavşağında A.B. (66) yönetimindeki 09 AK 963 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki M.B. ve A.B. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.???????