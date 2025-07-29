Aydın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.U. idaresindeki plakasız motosiklet, Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.G. ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması, motosiklettekilerin yola düşmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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