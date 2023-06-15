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Aydın'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli karayolu Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazsında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Aydın- Denizli karayolu Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken önündeki iş makinesine çarpıp takla atarak, şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.T ve İ.T ile çocukları F.T ve M.E.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuyucak Denizli Aydın Güncel Haberler

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