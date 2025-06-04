Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde gerçekleşti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aydın- Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Çine'den Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal Tayfun Akyüz (47) yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, Çiftlikköy Mahallesi'nden karayoluna çıkan Mustafa Satıcı (66) yönetimindeki 09 EG 282 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Mustafa Satıcı kaza yerinde yaşamını yitirirken, aynı otomobildeki Mahmut Bengi (59) ile diğer otomobildeki Hatice Akyüz (46), Burak Akyüz (11) ve Kamil Akyüz (46) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mahmut Bengi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanmayan Köksal Tayfun Akyüz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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