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Aydın'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincinin oluşması için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Polisler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın'da Trafik Haftası dolayısıyla "Hayatla yarışılmaz" etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde çocuk ve ailelerde trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenledi.

Broşür dağıtan ve trafik konusunda bilgilendirme yapan polisler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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