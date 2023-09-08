Aydın'da trafik denetimlerinde 87 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 87 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 15 araç trafikten men edildi ve 6 kişi de çeşitli suçlardan yakalandı.