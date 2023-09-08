Aydın'da trafik denetimlerinde 87 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 87 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 15 araç trafikten men edildi ve 6 kişi de çeşitli suçlardan yakalandı.
Aydın'da trafik denetimlerinde 87 araç sürücüsüne para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin farklı bölgelerinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Ekiplerce 2 bin 602 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 87 sürücüye para ceza uygulandı, 15 araç da trafikten men edildi.
Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 6 kişi de yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel