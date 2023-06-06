Aydın'da Trafik Denetimleri: 6 Bin 575 Araça 11 Milyon 843 Bin 467 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 6 bin 575 araca, 11 milyon 843 bin 467 lira para cezası kesildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için alınan önlemlere rağmen, Mayıs ayı içerisinde il sınırlarında toplam 778 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 6 bin 575 araca, 11 milyon 843 bin 467 lira para cezası kesildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 145 bin 775 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 6 bin 575 araca 11 milyon 843 bin 467 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 193 sürücü ve 631 araç trafikten men edilmiş, 278 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Mayıs ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 293 maddi hasarlı, 480 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 778 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 691 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN