Aydın'da Tomruk Yüklü Tır Devrildi: 1 Ölü

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde bulunan Çamlıbel orman deposuna tomruk yüklemeye gelen aracın şoförü Himmet Demirelli, (59) devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde bulunan Çamlıbel orman deposunda meydana gelen kazada tomruk yüklemeye gelen şoför devrilen 43 ZB 065 çekici plakalı tırın altında kaldı. Kazanın tomruk yükleme esnasında meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre iki işçinin tomruk yüklediği esnafa tır bir anda hareket edip kaymaya başladı. İşçiler kendilerini araçtan aşağı artarken yükleme esnasında tırın arka kısmında bulunan şoför tırı durdurmak için aracın içine binmek amacıyla koşmaya başladı. Dereye doğru yaklaşık 3 metre aşağıya devrilen tırın altında kalan şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu.

Şoförün Kütahya'dan Karacasu'ya tomruk yüklemek için geldiği öğrenildi.