Aydın'da TKP/ML-TİKKO mensuplarına finans sağlayan şüphelilere operasyon

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Aydın'da terör örgütü TKP/ML-TİKKO mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüphelinin operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin şekilde devam edileceği kaydedildi.