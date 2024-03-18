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Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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Aydın'da meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, T.A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı tır, Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda Vezir Dutummeri (60) idaresindeki 09 HB 697 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dutummeri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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