Aydın'da Tırın Dökülen Malzemeleri Trafiği Felç Etti

Aydın'ın Söke ilçesinde alışveriş merkezinin de bulunduğu OSB kavşağında tırdan dökülen malzemeler trafiği adeta felç etti. Yaz aylarında büyük yoğunluk yaşayan Söke-Milas Karayolunda trafik bir süre durdu. Ekiplerin müdahalesi sonrası bir süre sonra trafik akışı kontrollü şekilde verilebildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan tır kavşağa geldiğinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dorsesinde bulunan malzemeler yola döküldü. Kazanın olduğu anda tırın yanından bir aracın geçmiyor olması olması muhtemel kaza zincirini önledi. Kavşakta bir kaza daha ucuz atlatılırken, kavşağa yapılması gerektiği belirtilen düzenleme bir kez daha gündeme geldi. - AYDIN