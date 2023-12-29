Aydın'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Cemal Yücel hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise kaçtı ancak daha sonra gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
H.K. (42) idaresindeki 43 AEA 700 plakalı tır, Sazlı Mahallesi'nde önünde seyreden Cemal Yücel'in (21) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kaza yerine giden sağlık ekipleri Yücel'in öldüğünü tespit etti.
Kazadan sonra kaçan tır sürücüsü H.K, Çine ilçesinde gözaltına alındı.