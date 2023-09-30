Aydın'da Ticari Takside Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan bir aramada ticari takside uyuşturucu madde bulundu. Arama sonucunda ele geçirilen metamfetamin ile ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan veya satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde durdurulan ticari taksi içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Veston ve asayiş köpeği Tork ile birlikte M.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN